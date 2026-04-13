Megaklus bijna geklaard: medewerker Walibi Belgium bouwt volledig pretpark na in game

FOTO'S Een medewerker van Walibi Belgium heeft een opvallend project bijna afgerond: het Belgische attractiepark is tot in detail nagebouwd in de computerspel Planet Coaster 2. De maker is de 24-jarige Justin Fonteijne, die werkt in het Waalse pretpark. Hij is actief bij lanceerachtbaan Turbine.

Fonteijne begon jaren geleden aan de digitale reconstructie van het bekende park. Daarbij gaat hij extreem precies te werk. Afstanden, gebouwen en attracties worden één op één overgenomen. Tienduizenden losse objecten moeten stuk voor stuk op de juiste plek gezet worden. Dat kostte tot nu toe vele honderden uren.

Hier en daar is de maker gebonden aan de beperkingen binnen het spel, bijvoorbeeld op het gebied van attractietypes. In de tussentijd bleef het park zelf ook veranderen. Zo kreeg ook Dock World, een nieuwe zone met familieachtbaan Mecalodon die vorig jaar werd geopend, een plek in de virtuele versie.



Daarmee is het project nagenoeg volledig up-to-date. Zwemparadijs Aqualibi en kindergebied Fun World zijn nog aandachtspunten. Via zijn TikTok-account @justzikey houdt de Belg geïnteresseerden op de hoogte van de vorderingen. Daar verschijnen ook fotovergelijkingen waarbij beelden uit het echte park naast de Planet Coaster-creatie worden gezet.




























































































































