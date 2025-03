Efteling

Guido Weijers grapt over rolstoelers die voorrang krijgen in de Efteling: 'Ja, hállo?!'

Cabaretier Guido Weijers ergert zich kapot aan rolstoelers die niet in de rij hoeven te staan in de Efteling. Daarover grapt hij in een korte sketch die op zijn YouTube-kanaal verscheen. De Brabantse stand-upcomedian beschrijft hoe hij staat te wachten voor de bekende Python.

"En dan mag er dus iemand in een rolstoel voor. En dan denk ik tóch: jij boft maar. Ja!" Weijers zegt het ook vervelend te vinden als een ziek persoon met een laatste wens voor zijn neus een ritje wil maken.

"Als er dan zo'n bed de Droomvlucht in gerold wordt, met iemand erin met van die slangetjes, denk ik nooit: ah, de laatste wens van iemand. Nee. Dan denk ik toch: ja, hállo?! Ik sta hier ook al veertig minuten! Mijn tijd is óók kostbaar! Jij weet tenminste hoelang je nog hebt."



Evacuatieprocedure

Weijers (47) groeide op in Noord-Brabant: hij werd geboren in Boxmeer en studeerde vrijetijdsmanagement in Breda. Overigens is de kans klein dat er ooit daadwerkelijk iemand in een bed of rolstoel Droomvlucht betreedt: de populaire attractie is vanwege de evacuatieprocedure niet toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.