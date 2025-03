Efteling

Bijzondere beelden van techniek achter Efteling-attractie Danse Macabre, gefilmd in de kelder

De fabrikant van de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre heeft een bijzondere video gepubliceerd. In een promotiefilm voor het ritsysteem wordt de techniek van het spookspektakel in beeld gebracht. Attractiebouwer Intamin filmde een ritje op een plek waar bezoekers niet mogen komen: de kelder.

Dankzij de video zien we meer van de mysterieuze crypte onder de draaischijf. Tegelijkertijd leren we meer over de manier waarop de schijf draait, kantelt, stijgt en daalt. Bovendien zien we de zes individuele draaiende plateaus waar de koorbanken op staan.

Shots van de kelder worden afgewisseld met beelden van het decor. Intamin benadrukt dat de schijf tot 25 graden kan kantelen en 3 meter omhoog gebracht kan worden, met een snelheid van 1,5 meter per seconde. Ook dat is te zien in het filmpje. Daarna zakt de schijf met 3 meter per seconde richting het beginpunt.



Verkopen

De leverancier gaf het concept de naam dynamic motion stage. Het attractietype werd ontwikkeld in samenspraak met de Efteling, maar het staat Intamin vrij om vergelijkbare installaties te verkopen aan andere pretparken. Die zullen uiteraard wel anders aangekleed moeten worden.



Eerder kwamen via een Duitse documentaire al beelden naar buiten van testritten bij Danse Macabre. Ook die gaven een aardig beeld van de complexe techniek die schuilgaat achter de griezelbeleving.