Libéma

Eigenaar Beekse Bergen transformeert voormalig Ooit-kasteel tot hotel

Het voormalige Roze Kasteel uit Het Land van Ooit krijgt een tweede leven. Vanaf eind september is het monumentale bouwwerk, dat tegenwoordig Kasteel Steenenburg heet, onderdeel van een luxe hotelresort. In het pand worden vergaderruimtes, een bar en een lounge gerealiseerd.

Verder komt er een brasserie met 120 zitplaatsen in een aangebouwde serre. Even verderop verrijst momenteel een hotelgebouw, met 56 kamers en suites. Men gaat de tuin in oorspronkelijke staat herstellen. Een iconisch onderdeel uit het voormalige pretpark, het Duizendstappenlaantje, wordt opgeknapt en deels verplaatst.

Het gaat om een project van recreatiegroep Libéma, bekend van onder meer Safaripark Beekse Bergen, ZooParc Overloon, Eindhoven Zoo, Luchtvaartmuseum Aviodrome en de Brabanthallen in Den Bosch. Kasteel Steenenburg staat ook wel bekend als Kasteel d'Oultremont.



Karakteristieke herinnering

Wethouder Martijn van Esch vertelt dat het de bedoeling was om het kasteel te behouden "als karakteristieke herinnering aan Het Land van Ooit", maar wel met een nieuwe bestemming die iets toevoegt aan de gemeente.



Libéma-eigenaar Dirk Lips benadrukt dat het kasteel al eeuwen deel uitmaakt van de gemeenschap. "We vinden het een eer dat we dit mogen voortzetten. Dit is een bijzonder project en we zijn trots dat we dit mogen doen."