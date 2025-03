Plopsaland Resort Belgium

Video: nieuwe parade Plopsaland ook in het donker te zien

De nieuwe parade van Plopsaland De Panne komt na zonsondergang eveneens tot haar recht. Dankzij verlichting op de acht praalwagens kan het Vlaamse attractiepark de stoet ook in het donker vertonen. Dat gebeurde zaterdag voor het eerst, tijdens de Grand Opening van het nieuwe seizoen.

Nadat de wagens overdag al eens voorbijkwamen op het Dorpsplein, maakte de 25 Celebration Parade tussen 19.00 en 20.00 uur een volledige ronde door het attractiepark. De optocht start steeds bij de grote poort tussen Wickieland en het Kermisplein van Samson & Marie.

Daarna rijden de wagens langs De Koffiekopjes van Prinsessia, de Nachtwacht-Flyer en de K3 Roller Skater, gevolgd door het plein bij waterbaan DinoSplash. Via de grote kasteelpoort arriveren ze in de Ploptuin. De ronde wordt afgemaakt langs Het Verkeerspark en Het Bos van Plop, om uiteindelijk uit te komen bij Circus Bumba.



Pa-pa-pa-parade

Witte puntjes op de grond laten zien waar de wagens zullen rijden en waar toeschouwers kunnen staan. Eén ronde duurt ongeveer veertig minuten. In die tijd blijven de dansers en mascottes bewegen op de soundtrack. Het refrein gaat als volgt: "Pa-pa-pa-parade. Pa-pa-pa-parade. Welkom, welkom, bienvenue. Welkom, welkom, bienvenue."