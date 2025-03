Efteling

Voorplein Efteling weer toegankelijk: bezoekers hoeven niet meer om te lopen

Efteling-bezoekers hoeven zich niet meer door een doolhof van bouwhekken te banen bij de ingang. Na maanden van werkzaamheden is het vernieuwde voorplein bij entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen toegankelijk.

Het gebied wordt gekenmerkt door ronde vormen, hagen, bankjes, lantaarnpalen en vijvers. De afgelopen week is veel groen aangeplant. Bezoekers wandelen over een nieuwe tunnel heen. Er staan paaltjes om te voorkomen dat automobilisten de entree kunnen bereiken.

We zien ook al een wandelpad dat uiteindelijk zal leiden richting de ingang van het Efteling Grand Hotel, dat in augustus officieel opengaat. De looproute over de tunnel ging afgelopen zomer al even open voor publiek, maar even later werd de weg weer afgesloten.



Servicegebouw

Nu is dit gedeelte van het parkeerterrein weer begaanbaar, al moeten er na de zomer nog wel wat werkzaamheden plaatsvinden. Dan wordt onder meer gestart met het plein voor het servicegebouw en de boulevard naar parkeervelden P2 en P3.