Europa-Park komt met Nederlands festival: 'Holland is meer dan kaas en poffertjes'

Europa-Park staat twee dagen in het teken van Nederland. Op zaterdag 29 en zondag 30 maart vindt in het grootste attractiepark van Duitsland voor het eerst het Holländisches Fest plaats: een feestweekend dat volledig draait om ons kikkerlandje, met extra entertainment en activiteiten.

Europa-Park spreekt over "een kleurrijk festival" in het Nederlandse parkdeel. "Ontdek de veelzijdigheid van Holland", luidt de beschrijving. "Holland is veel meer dan kaas en poffertjes." Het idee is om "samen Hollandse tradities en bezienswaardigheden" te vieren.

Men zorgt onder andere voor een dansact, een kruiswoordpuzzel en een fototentoonstelling met historische beelden van het themagebied. Er zijn kaasdragers uit Alkmaar aanwezig, net als een klompenmaker en een pottenbakster met creaties in Delfts blauw.



Houten tulpjes

Verder kunnen kinderen kleine houten tulpjes beschilderen, om zo "een stukje Holland mee naar huis te nemen". Een hapje eten is mogelijk bij een foodtruck met stroopwafels en koffie.



Nederland wordt in Europa-Park vertegenwoordigd door zes attracties: bootjesdarkride Piraten in Batavia, rondtollende Koffiekopjes, vliegtuigmolen Roter Baron, carrousel Fliegender Holländer, botsauto's Mini-Scooter en een ballenbad. In het gebied zijn ook eetgelegenheden en een theatertje te vinden.



Jubileum

Het nieuwe evenement hangt samen met het vijftigjarig bestaan van Europa-Park. Ter gelegenheid van het jubileum staan in 2025 verschillende themafeesten rond Europese landen op het programma. Later dit jaar komen Engeland, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Griekenland, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Duitsland en Ierland nog aan de beurt.