Bobbejaanland

Bobbejaanland lanceert opleiding voor attractiemedewerkers

Bobbejaanland werkt samen met een overheidsinstantie voor een speciaal leertraject. Gisteren zijn 24 cursisten gestart aan de opleiding voor medewerker recreatieve attracties, in samenwerking met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Dat is het Vlaamse equivalent van het UWV.

Het idee is om om werkzoekenden "een unieke kans te bieden", aldus Bobbejaanland. "Deze praktijkgerichte opleiding bereidt kandidaten voor op een veelzijdige job in een pretpark." Ze leren onder meer hoe ze attracties kunnen bedienen en hoe ze bezoekers klantvriendelijk kunnen helpen.

Het programma bestaat uit theoretische lessen én praktijkervaring binnen Bobbejaanland. Daarbij komen ook communicatieve vaardigheden aan bod. "Veiligheid van de attracties en bezoekers is de hoogste prioriteit tijdens deze opleiding."



Openingsweekend

De deelnemers leren het vak onder begeleiding van ervaren personeelsleden en lectoren. Op donderdag 3 april vindt een afstudeerceremonie plaats. Na afloop nemen de nieuwbakken medewerkers deel aan een twee dagen durende stage tijdens het openingsweekend van Bobbejaanland, op zaterdag 5 en zondag 6 april.



Een geslaagde stage biedt de kans om direct aan te slag te gaan bij Bobbejaanland. Het is niet voor het eerst dat de VDAB zich inzet voor een heuse pretparkopleiding. In Plopsaland De Panne werd in 2022 een vergelijkbaar initiatief opgezet, specifiek gericht op de horeca.