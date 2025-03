Efteling

Foto: vernieuwde traptreintjes op weg naar de Efteling

De Efteling vernieuwt het nostalgische Kinderspoor. Een oplettende weggebruiker zag onlangs een wagen met een laadbak vol met traptreintjes richting het Kaatsheuvelse attractiepark rijden. Het gaat om vernieuwde exemplaren.

Oude treintjes zijn onlangs helemaal opgeknapt, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Ze werden opnieuw gestraald en geschilderd", legt hij uit. "Ook kwamen er nieuwe bankjes en wielen."

Dat gebeurde gefaseerd, zodat de attractie wel open kon blijven voor publiek. "Het onderhoudsproject loopt nog", aldus de voorlichter. Een afbeelding van het tafereel verscheen op Reddit. De bewuste locomotiefjes moeten nog afgewerkt worden.



Anton Pieckplein

Het Kinderspoor, onderdeel van parkdeel Reizenrijk, opende in 2000. Er rijden echter al sinds 1954 traptreintjes in de Efteling. De attractie bevond zich aanvankelijk achter het Anton Pieckplein.



Onder leiding van toenmalig creatief directeur Ton van de Ven kreeg het spoor 25 jaar geleden een nieuw leven op een andere locatie, in een oud-Hollands landschap.