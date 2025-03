Efteling

Toegangsweg naar de Efteling krijgt opfrisbeurt: 'Groener en aantrekkelijker'

De toegangsweg richting de Efteling wordt fraaier. Het attractiepark en de gemeente Loon op Zand slaan de handen ineen om de Europalaan een opfrisbeurt te geven. Het is de bedoeling om ervoor te zorgen dat de Efteling-beleving al begint zodra je Kaatsheuvel binnenrijdt, met een groene entree.

De aanpassingen moeten de komende tijd leiden tot "een sprookjesachtig welkom". Vandaag worden drie impressies gedeeld van de nieuwe stijl, met plantvakken en decoratieve objecten, zoals reuzenbloempotten en een silhouet van Klein Duimpje.

Ook zien we een gigantische zevenmijlslaars op een steen met het Efteling-logo, bij de afslag richting het parkeerterrein. "Het idee is dat zevenmijlslaarzen, steenformaties, bloempotten en sierlijke beplanting de Europalaan opfleuren", meldt het park. "Hiervoor loopt inmiddels een vergunningstraject.



Alle inwoners

Naar verwachting begint de aanplanting eind april. De gemeente hoopt dat zowel Efteling-bezoekers als buurtbewoners ervan zullen profiteren. "Voor de gemeente Loon op Zand is het een mogelijkheid om de openbare ruimte niet alleen voor bezoekers van de Efteling groener en aantrekkelijker te maken, maar voor alle inwoners van Kaatsheuvel."



De reuzenbloempotten komen in de toekomst ook elders in Kaatsheuvel te staan, om "bij te dragen aan de vergroening van het centrum". Het moet ook de verbinding tussen de Efteling en het centrum benadrukken. Lokale ondernemers hebben al langer de wens om in het centrum te kunnen verwijzen naar de Efteling.