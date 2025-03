Efteling

Let op: regulier Efteling-abonnement niet geldig op vijf dagen in de kerstvakantie

Een regulier Efteling-abonnement is dit jaar voor het eerst niet de volledige kerstvakantie geldig. Het attractiepark werkt tegenwoordig met drie verschillende abonnementsvormen: Classic, Plus en Premium. De Plus-variant is de nieuwe naam voor wat voorheen het standaardabonnement was.

Daarmee konden abonnees tot nu toe altijd op elke dag in de kerstvakantie naar binnen, inclusief beide kerstdagen. In 2025 zal dat niet het geval zijn. Op vrijdag 26 december - tweede kerstdag - worden Plus-abonnees geweigerd. Ook op zaterdag 27, zondag 28, maandag 29 en dinsdag 30 december zijn ze niet welkom.

De rest van de kerstvakantie krijgen Plus-abonnees wel toegang. De Classic-pas is niet geldig vanaf zaterdag 20 december tot en met zondag 4 januari. Wie de vrijheid wil hebben om elke dag van het jaar naar de Efteling te gaan, kan kiezen voor de Premium-pas van 390 euro.



340 dagen

Volgens de voorwaarden is het Plus-abonnement geldig op minimaal 340 dagen per kalenderjaar. De Efteling mag zelf bepalen welke dagen dit zijn. Op de officiële Efteling-site is daarvoor een kalender te vinden. Het meest voordelige abonnement Classic kan op minimaal 290 dagen per jaar gebruikt worden.