Europa-Park past vliegsimulator aan: promotie voor nieuwe racefilm

Europa-Park heeft een opvallende wijziging doorgevoerd bij vliegsimulator Voletarium. Normaal gesproken zien bezoekers een film die de illusie wekt dat ze over verschillende Europese bezienswaardigheden heen vliegen, waarna ze uitkomen in het Duitse pretpark. Dit seizoen eindigt de attractie met een andere scène.

Na de gebruikelijke finale volgt nog een korte promotievideo voor de animatiefilm Grand Prix of Europe, die later dit jaar verschijnt. Bezoekers vliegen als het ware mee met een autorace uit de film. Het doel is om het publiek enthousiast te krijgen voor de bioscooprelease in de zomer.

Grand Prix of Europe draait om de muis Edda, die ervan droomt om een autocoureur te worden. Bij een bijzondere racewedstrijd - de vijftigste Europese Grand Prix - krijgt ze niet alleen de kans om haar idool Ed te ontmoeten, maar ook om het noodlijdende kermisbedrijf van haar vader te redden.



PlayStation

Bezoekers van Europa-Park kunnen dit jaar niet om Grand Prix of Europe heen. De film vormde ook de basis voor de nieuwe interactieve 3D-darkride Ed & Edda Grand Prix Edventure, die afgelopen weekend openging. Later dit jaar verschijnt een bijbehorende videogame voor Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc.