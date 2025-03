Efteling

Efteling zoekt naar vuurspuwers en stage fighters voor Fata Morgana

Het lijkt erop dat de Efteling het entertainment bij Fata Morgana gaat vernieuwen. De afgelopen zomers konden bezoekers op het plein bij de oosterse attractie de reus Djinn ontmoeten, uitgevoerd als een gigantische marionet. Dit keer zoekt men ook naar andere entertainers.

Er zijn deze maand audities gehouden voor personen die gespecialiseerd zijn in vuurspuwen en "special moves". "Affiniteit met stage fighting is een pré", viel te lezen in de oproep. Het gaat om een act in juli en augustus, met speeltijden tussen 09.00 en 21.00 uur.

Verder werden dansers en acteurs gezocht die de mogelijkheid hebben om "een act met vuur aan te leren". Ze moeten eveneens "expressief" en "ritmisch onderlegd" zijn. Hoe men stage fighting precies wil gaan inzetten, is nog niet duidelijk.



Elfjes

Tijdens de zomermaanden zorgt de Efteling traditiegetrouw voor extra entertainment op verschillende plekken in het park, in de stijl van omliggende attracties. Voorbeelden zijn elfjes bij Droomvlucht en Duitse muzikanten bij Max & Moritz.