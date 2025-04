Mirabilandia

Foto's: nieuw Nickelodeon-themagebied van 20 miljoen euro is open

Ook in Italië is nu een Nickelodeon-themagebied te vinden. Het Italiaanse pretpark Mirabilandia opende deze week Nickelodeon Land, een nieuw kindergedeelte met attracties rond de vier tv-series SpongeBob SquarePants, Dora the Explorer, PAW Patrol en Teenage Mutant Ninja Turtles.

Parkeigenaar Parques Reunidos werkte al met Nickelodeon-moederbedrijf Paramount samen voor projecten in Movie Park Germany, Parque de Atracciones de Madrid en Bobbejaanland. Nu is er ook een dependance in Italië, waar bezoekers onder meer een kijkje kunnen nemen in het huis van SpongeBob.

Daar bevindt zich eveneens een meet-and-greet. Andere hoogtepunten zijn de nieuwe familieachtbaan Cowabunga Carts, speeltuin Adventure Bay, rondrit Dora's Train Adventure, ballonnencarrousel Boots' Balloons, zweefmolen Jellyfish Jam, waterbaan Rubble's Rapids en draaiende bus Bikini Bottom Express.



Nickelodeon-winkel

Een bestaande kinderachtbaan kreeg een make-over in PAW Patrol-stijl. Daarnaast zijn er drie eetgelegenheden en een officiële Nickelodeon-winkel. Eén attractie, Adventure Bay Carousel, is nog niet af. Nickelodeon Land heeft een oppervlakte van 25.000 vierkante meter. Er werd 20 miljoen euro in geïnvesteerd.



"Deze samenwerking met Mirabilandia vormt een fundamentele stap in onze internationale strategie", zegt Marie Marks van entertainmentbedrijf Paramount over de uitbreiding. "Het versterkt onze band met het Italiaanse publiek. Samen creëren we iets unieks dat het Italiaanse toeristische aanbod nog aantrekkelijker en onderscheidender maakt."