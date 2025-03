Tivoli Friheden

Geen vervolging na dodelijk achtbaanongeluk: zaak gesloten

Niemand wordt verantwoordelijk gehouden voor een dodelijk achtbaanongeluk in Denemarken. In juli 2022 kwam een 14-jarig meisje om het leven door het afbreken van een achtbaankarretje in het Deense pretpark Tivoli Friheden. Justitie startte vervolgens een onderzoek.

"Wij zijn van mening dat er geen bewijs geleverd kan worden dat personen of bedrijven anders hadden moeten handelen met betrekking tot het ongeval", zo luidt de verklaring van het Deense Openbaar Ministerie.

De beslissing viel al in september, maar vervolgens werd er beroep ingesteld. Het bewijsmateriaal is vervolgens opnieuw beoordeeld. Nu laat justitie nogmaals weten dat er niet voldoende aanleiding is om een strafzaak aan te spannen tegen Tivoli Friheden of het betrokken ijzerbedrijf Sabro.



Vervangen

Sabro zou verantwoordelijk zijn geweest voor het onderdeel dat ervoor zorgde dat het karretje kon afbreken. Het fatale incident vond plaats bij Cobra, een hangende achtbaan van de Italiaanse fabrikant Sartori Amusement Rides. Inmiddels is de attractie vervangen door een andere coaster.