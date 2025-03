Fans

Video: diehard Disney-fan uit Arnhem creëert replica van vuurwerkshow uit Walt Disney World

Een toegewijde Nederlandse Disney-fanaat kan een iconische Disney-show nu op elk moment van de dag bekijken. Jeffrey Wijdeven uit Arnhem bouwde jaren geleden het sprookjeskasteel uit het Amerikaanse Walt Disney World in het klein na. Nu is het hem ook gelukt om de bijbehorende projectie- en vuurwerkshow na te maken.

Wijdeven gooide eerder al hoge ogen met werkende miniatuurversies van twee andere onderdelen uit het beroemde Magic Kingdom in Florida: lichtjesparade Main Street Electrical Parade en waterparade Electrical Water Pageant. Na maanden zwoegen kan hij thuis ook Happily Ever After vertonen, de show bij Cinderella Castle.

"Ik bouwde een 71 centimeter hoge replica van het kasteel uit Walt Disney World en gebruikte projectoren om dit iconische avondspektakel tot leven te brengen in miniatuur", meldt Wijdeven trots. In een vier minuten durende video laat de man zien wat voor ontwerp- en programmeerwerk er nodig was om de originele projecties na te maken en te synchroniseren met het virtuele vuurwerk en de muziek.



Details

Op zijn YouTube-kanaal Jefforium Imagineering is het eindresultaat te bewonderen. "Ik deel mijn verhaal graag met andere themaparkfans die de magie net zo waarderen als ik", laat de liefhebber aan Looopings weten. "De magie zit in de details."