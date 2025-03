Zoo Planckendael

Foto's: Belgische dierentuin bouwt hoogste bamboetoren van Europa

Europa's hoogste bamboetoren staat sinds kort in een dierentuin in België. Bij de ingang van Zoo Planckendael verrees een 28 meter hoge constructie van bamboe. Het is de blikvanger van een volledig nieuwe entree, die in de loop van 2025 in gebruik genomen moet worden.

"Nooit eerder werd er op deze schaal met het sterke en duurzame materiaal gebouwd", liet het dierenpark begin vorig jaar weten bij de aankondiging. Algemeen directeur Dries Herpoelaert noemde het project destijds "ronduit spectaculair en helemaal Planckendael".

De ingang wordt twee keer zo breed als voorheen. Het complex zal ook een informatiebalie, een EHBO-post, toiletten en een souvenirwinkel huisvesten. Men baseerde het ontwerp op ooievaars.