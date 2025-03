Europa-Park Erlebnis-Resort

Video: nieuwe stuntshow in Europa-Park draait om Zorro

In Europa-Park is een nieuwe show in première gegaan: Die Legende des Zorro. Bezoekers van het Duitse attractiepark kunnen dit seizoen kijken naar een stuntvoorstelling met paarden in het Spaanse themagebied. De hoofdrol is weggelegd voor de gemaskerde ruiter Zorro, bekend van films, televisieseries en boeken.

Toeschouwers zien hoe hij vecht tegen onrecht. "Hier komen adembenemende rijkunst en spectaculaire acrobatiek samen met spannende zwaardgevechten", zo luidt de officiële beschrijving. Overigens komt het personage Zorro officieel niet uit Spanje, maar uit de Amerikaanse staat Californië.

Afgelopen winter is de showarena gerenoveerd. Zo kwam er een overkapping met een verduisterend scherm, dat tijdens de voorstelling wordt uitgeklapt. De 35 minuten durende productie wordt opgevoerd tot en met zondag 9 november. Voorlopig zijn er dagelijks shows om 12.00 en 17.15 uur.