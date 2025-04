Walibi Belgium

Walibi Belgium verwijst naar oude mascottes in jubileumjaar

Walibi Belgium verliest de geschiedenis niet uit het oog. Nadat twee oude personages deze week al een eenmalige comeback maakten als 1 aprilgrap, verwijst het pretpark nu ook naar oude figuren in het park.

Ze kregen een opvallende plek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het attractiepark in Waver. Op Walibi's 4D-bioscoop is een gigantische poster opgehangen met de tekst "50 years Walibi Belgium".

Naast de huidige parkmascotte zien we ook drie eerdere uitvoeringen van de bekende kangoeroe, waaronder Walibi als rockster. Ook de allereerste mascotte wordt er getoond, samen met de kangoeroe zoals die tussen 2005 en 2010 werd afgebeeld.



Hinderlaag

In de 4D-bioscoop, geopend in 2005, draait dit jaar voor het eerst de film Wanted Alive, over een vrouw die haar goederen naar een stad in het Wilde Westen vervoert maar in een hinderlaag wordt gelokt. De poorten van de Belgische Walibi-vestiging gaan zaterdag weer open.