Vijftig jaar Europa-Park: jubileumtentoonstelling over een halve eeuw parkgeschiedenis

De vijftigjarige geschiedenis van het Duitse attractiepark Europa-Park staat centraal in een nieuwe tentoonstelling. Bezoekers kunnen in de hal bij achtbaan Silver Star een reis door de historie maken. Onder de noemer 50 Jahre Ausstellung is daar een museumpje ingericht.

Eén van de blikvangers is een oud achtbaankarretje van de coaster Eurosat. Er zijn ook decoraties, maquettes en andere oude rekwisieten te vinden. Verder liggen er folders uit de afgelopen vijf decennia. Op grote panelen valt te lezen hoe het resort zich de afgelopen vijftig jaar heeft ontwikkeld.

Verschillende miniaturen waren eerder te zien in de lobby van waterwereld Rulantica. In het verleden konden ook maquettes bewonderd worden in de wachtruimte van multimediatheater Reise nach Rulantica, waar dit jaar de interactieve darkride Ed & Edda Grand Prix Edventure opende. Die modellen zijn verhuisd naar de wachtrij van vliegsimulator Voletarium.



Monaco

De jubileumtentoonstelling bevindt zich in de voormalige Mercedes-Benz Hall, gelegen in themagebied Frankrijk. Het mini-museum blijft één jaar staan: in 2026 maken de attributen plaats voor een nieuw themadeel dat volledig in het teken staat van Monaco. Daar wordt in de expositie al op gehint.