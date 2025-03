Attractiepark Rotterdam

Hennie van der Most wil Attractiepark Rotterdam een nieuwe naam geven: Rivoli Rotterdam

Krijgt Attractiepark Rotterdam een nieuwe naam? Als het aan eigenaar en initiatiefnemer Hennie van der Most ligt wel. De ondernemer werkt aan een plan voor een naamswijziging voor zijn veelbesproken pretpark, dat al meer dan tien jaar in aanbouw is. Hij wil binnenkort de term Rivoli Rotterdam introduceren.

Dat is een verwijzing naar het bekende Deense stadspretpark Tivoli. Een nieuwe naam moet het langslepende project in een ander daglicht zetten. Van der Most liep reputatieschade op doordat hij beloftes over de opening van het park al jaren niet nakomt. Veel Rotterdammers associeren de naam Attractiepark Rotterdam inmiddels met loze woorden en vergane glorie.

De domeinnamen rivoli.nl en rivolirotterdam.nl zijn respectievelijk op 6 maart 2025 en 14 november 2024 geregistreerd door hetzelfde bedrijf. Op social media is de aanpassing nog niet doorgevoerd.



Speelstad

Rivoli Rotterdam zou de derde naam zijn voor het attractiepark, dat anno 2025 nog geen enkele dag open is geweest. Bij de aankondiging werd het initiatief nog Speelstad Rotterdam genoemd. Die term verdween eind 2016. Als de naamswijziging doorgaat, moeten logo's en borden weer vervangen worden.



Van der Most was eerder dit jaar nog van plan om zijn park vandaag te openen, op zijn 75e verjaardag. Dat is wederom niet gelukt. Hij investeerde naar eigen zeggen al 50 miljoen euro in de locatie. Of de poorten later in 2025 wel opengaan, durft hij op dit moment niet te zeggen. Een tweede financier zou zich vanwege alle ophef teruggetrokken hebben. Dat zorgt volgens de ondernemer voor extra complicaties.



Tweedehands attracties

Als het niet lukt om het park dit jaar te openen, wil de politiek de stekker eruit trekken. De gemeenteraad is in dat geval van plan om de erfpacht voor het terrein niet te verlengen. Volgens de huidige voorwaarden mag Van der Most het gebied gebruiken tot 2030. Het park bestaat uit een samenraapsel van tweedehands attracties en tweedehands decoraties die de zakenman de afgelopen decennia opkocht.



De benaming Rivoli Rotterdam is niet helemaal nieuw. In 1990 werd het 650-jarig bestaan van de stad Rotterdam gevierd met een groot kermisfestival op de Müllerpier, in de buurt van de bekende Euromast. Dat initiatief droeg dezelfde naam. Het werd een groot fiasco, omdat Rotterdammers het tijdelijke pretpark links lieten liggen.



Geschiedenis

Toen de ene na de andere andere exploitant vroegtijdig vertrok en reclamecampagnes niets bleken uit te halen, besloot men na enkele maanden om te stoppen met het noodlijdende initiatief. Dat leverde een verlies op van 12,5 miljoen gulden. Het is voor Van der Most te hopen dat de geschiedenis zich bij zijn Rivoli niet zal herhalen.