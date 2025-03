Disneyland Paris

Amerikanen snappen niets van waterattractie in Disneyland Paris: 'Vriest de helft van het jaar'

Dat Disney ervoor heeft gekozen om een waterbaan te bouwen in Parijs gaat er bij veel Amerikaanse fans niet in. Op social media en fora zorgen nieuwsberichten over de nieuwe Lion King-waterattractie in Disneyland Paris steevast voor verbazing bij Amerikanen. In Parijs is het veel te koud voor een attractie waarin je nat kunt worden, denken zij.

Disney had de Lion King-waterbaan neer moeten zetten in het Amerikaanse Walt Disney World, schrijft Zaz Smyth bijvoorbeeld op Facebook. "In Parijs vriest het de helft van het jaar, niemand wil hier nat in worden." Gary Saunders denkt er hetzelfde over. "Het weer is vaak heel slecht en niet warm genoeg voor een attractie die je nat maakt."

Zelfs voormalig Disney-ontwerper Jim Shull heeft zijn twijfels. "Hoe goed een splash-attractie zal werken in Frankrijk is nog maar de vraag", meldt hij op zijn X-account. Hij krijgt veel bijval. "Een waterattractie in een park met ijs, kou en sneeuw?", zegt iemand. "Wie maakt deze achterlijke beslissingen?"



Zon

Een ander laat weten dat het publiek de ride waarschijnlijk links zal laten liggen als de zon niet schijnt. Er zijn ook Amerikanen die ervan overtuigd zijn dat het veelvuldig sneeuwt in Parijs. "Dan zal de attractie zeker niet draaien?", klinkt het op X. Iemand vermoedt dat de Lion King-waterbaan vast "de eerste waterbaan in heel Europa" zal zijn.



"Ik ben benieuwd of dit attractietype überhaupt zal werken in de bevroren Europese gebieden." Een onbegrijpelijke keuze, als we Amerikaanse Disney-fans mogen geloven. "Niets schreeuwt savanne zoals sneeuw en regen", is één van de sarcastische opmerkingen. "Geweldig idee... Hoe kunnen we profiteren van het koude weer hier?", sneert Malachi Joe.



Raar besluit

Clint Gamache van de Amerikaanse fansite ThrillGeek doet eveneens een duit in het zakje. "Waarom een boomstambaan als het weet ik veel hoeveel maanden per jaar vriest in Parijs? Wat een raar besluit." Een X-gebruiker reageert: "Een logflume-attractie in een land waar het regelmatig sneeuwt is inderdaad een merkwaardig idee."



De Amerikaanse Disney-community lijkt zich niet te realiseren dat sneeuw nog steeds behoorlijk uitzonderlijk is in Parijs. De gemiddelde maximumtemperatuur in Parijs is van april tot en met oktober minimaal 16 graden Celsius. In juni, juli en augustus wordt het gemiddeld maximaal 25 graden, maar zomers kunnen ook extreem warm zijn.



Fonteinen

Het officiële warmterecord in de Franse hoofdstad stamt uit juli 2019, toen de temperatuur 42,6 graden aantikte. Disneyland Paris heeft op dit moment geen enkele attractie waarin men echt kan afkoelen. Het leidt ertoe dat op warme dagen gebruikgemaakt wordt van provisorische oplossingen als brandslangen en nevelinstallaties. Van tijd tot tijd springen bezoekers zelfs in fonteinen.



Een waterbaan is in die periode dus meer dan welkom. Maar ook als het 's winters iets koeler is, stappen Europeanen met een gerust hart in een waterbaan. Concurrenten als de Efteling, Europa-Park, Phantasialand en Walibi Belgium laten al jaren zien dat er zelfs met temperaturen rond het vriespunt animo is voor waterattracties.



Tokyo Disneyland

De vergelijking met een ander internationaal Disney-resort is bovendien snel gemaakt: in Tokyo Disneyland, waar de waterbaan Splash Mountain staat, wordt het 's winters gemiddeld gezien nog een stuk kouder.



Toch maken Japanners ook op zulke momenten gewoon een ritje. Een bijkomend voordeel is dat Disney de splash kan aanpassen, zodat bezoekers in de wintermaanden niet drijfnat worden. Dat is in Parijs ongetwijfeld ook de bedoeling.