Disneyland Paris

Video: populaire Jungle Book-show Disneyland Paris eenmalig terug

Een populaire show uit Disneyland Paris heeft vrijdagavond eenmalig een comeback gemaakt. Bezoekers van Disney Sounds of Magic Night, een speciale feestavond voor abonnementhouders en hun vrienden, konden in het Frontierland Theater kijken naar Back to the Rhythms of the Jungle Book Jive.

Normaal gesproken wordt in de theaterzaal een Lion King-show opgevoerd. Dit keer werd het podium gebruikt voor een unieke theaterversie van The Jungle Book Jive, een straatact die in 2019 maandenlang te zien was op het plein voor het kasteel van Doornroosje.

Disneyland zorgde opnieuw voor een muzikaal spektakel met percussionisten, dansers, een zangeres en een heleboel Disney-figuren: Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Katrien Duck, Goofy, Clarice, Baloe en Koning Lowie. De Franstalige titel luidde Le Retour des Rythmes de Jungle Book Jive.