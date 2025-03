Pleasure Beach Resort

Engels pretpark Pleasure Beach draait twee jaar op rij verlies

Het gaat financieel gezien niet goed met het Engelse pretpark Pleasure Beach in Blackpool. Nadat seizoen 2023 al werd afgesloten met verlies, heeft de bestemming het afgelopen boekjaar opnieuw verlies gedraaid: meer dan drie keer zo veel als voorheen.

De jaarrekening van 2024 laat een nettoverlies zien van 2.766.406 pond, ongeveer 3,3 miljoen euro. In de twaalf maanden ervoor bedroeg het verlies 789.714 pond, ruim 940.000 euro. Pleasure Beach is een familiebedrijf, eigendom van de familie Thompson.

Hoewel het bezoekersaantal lichtelijk steeg, is het niveau van vóór de coronacrisis nog niet bereikt. De overkoepelende firma Pleasure Beach Holdings, waar ook de hotels en andere bedrijven binnen de groep zijn ondergebracht, noteerde afgelopen jaar een verlies van 1,7 miljoen pond, iets meer dan 2 miljoen euro.



Vrijevaltoren

Pleasure Beach is seizoen 2025 begonnen zonder de attracties River Caves, Eddie Stobart Convoy, Alpine Rallye, Thompson Carousel, Gallopers en Red Arrows Skyforce. Wel is de bedoeling om een gesloten vrijevaltoren binnenkort te heropenen. In 2026 wil men een sensationele frisbee-attractie in gebruik nemen.