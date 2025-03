Attractiepark Toverland

Toverland verhuist kantoren naar entreegebied: 'Mooie tussenstap'

De kantoren van Toverland zijn verhuisd. Het Limburgse attractiepark begint later dit jaar met de bouw van een volledig nieuw kantoorpand, het zogeheten Clubhuis. In de tussentijd werkt kantoorpersoneel op een andere locatie, namelijk achter entreegebied Port Laguna.

Daar werden een heleboel kantoorunits op elkaar gestapeld. Toverland noemt het gekscherend Clubcontainers. "Hier zullen we verblijven tijdens de bouw van onze nieuwe kantoorpand", legt de woordvoerster uit. "Het Clubhuis wordt gebouwd op de locatie van de oude kantoren."

De eerste week in de containers is goed bevallen, zegt de voorlichtster. "Het is een groot gebouw, waarbij vrijwel alle afdelingen onder één dak verblijven en je dus veel collega's tegenkomt, wat het teamgevoel versterkt."



Booster Bike

Men ziet het als "een mooie tussenstap" naar het nieuwe Clubhuis. Bijkomend voordeel is volgens de woordvoerster dat de afdeling marketing en communicatie uitkijkt op zowel houten achtbaan Troy als lanceerachtbaan Booster Bike.