Europa-Park Erlebnis-Resort

Familie Mack is 'ready' voor nieuw seizoen Europa-Park: bekende gezichten in promotiefilmpje

Europa-Park staat aan de vooravond van een bijzonder seizoen: het Duitse attractiepark, dat morgen weer opengaat, bestaat vijftig jaar in 2025. De familie Mack brengt alles in voorbereiding om bezoekers te ontvangen, zo is te zien in een ludiek promotiefilmpje.

Daarin zien we bekende gezichten bezig met de laatste loodjes. In de video, waarin gebruikgemaakt wordt van stand-ins, fungeert Michael Mack als lasser bij een nieuwe attractie, Thomas Mack als chef-kok, Ann-Kathrin Mack als abseiler bij de Yomi Abenteuer Trail, Frederik Mack als freerunner en Jürgen Mack als kraanbestuurder.

In de finale bedient Roland Mack een walkietalkie terwijl een enorm standbeeld van mascotte Ed Euromaus op de juiste plek wordt gezet. Vervolgens belt hij zijn familieleden om te vragen of ze "ready" zijn. Dat blijkt het geval. Europa-Park is vanaf morgen dagelijks geopend tot en met 18 januari 2026.