Walibi Holland

Video: Walibi Holland toont onride-video van nieuwe rollercoaster YoY

Walibi Holland onthult wat je kunt verwachten van een ritje in de nieuwe dubbele achtbaan YoY. Het pretpark publiceerde zojuist een volledige onride-video van beide YoY-tracks. Links in beeld zien we de groene Thrill-baan, terwijl rechts de blauwe Chill-baan zichtbaar is.

Een ritje duurt in beide gevallen ongeveer anderhalve minuut. Thrill en Chill kronkelen om elkaar heen, waarbij passagiers die voor Thrill kiezen maar liefst zes keer over de kop gaan. Chill kent geen inversies.

Verder zijn de specificaties van de twee banen gelijk: 29 meter hoog, 655 meter lang en een topsnelheid van 80 kilometer per uur. Het pretpark koos voor een single-rail coaster: een achtbaantype met een enkel spoor en smalle treinen met acht individuele zitplaatsen, achter elkaar.



Untamed

De officiële opening vindt plaats op zaterdag 5 april. Met het project is bijna 18 miljoen euro gemoeid. Voor YoY ging Walibi Holland in zee met de Amerikaanse achtbaanbouwer Rocky Mountain Construction, die eerder verantwoordelijk was voor het ombouwen van houten achtbaan Robin Hood naar hybrid coaster Untamed.