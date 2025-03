Kermis

Kermisexploitanten worden slachtoffer van vandalisme in Gent: 'Verwerpelijke traditie'

Vandalen maken Belgische kermisexploitanten het leven zuur. Op de kermis in Gent, die vandaag begint, werden de afgelopen dagen verschillende vernielingen aangericht. Dat meldt Wesley Degroote van de kraam Pluche Palace op Facebook. Hij spreekt over "een jaarlijkse verwerpelijke traditie"

"Roekeloze studenten die kermisattracties molesteren als nachtelijk vertier op het Sint-Pietersplein", aldus Degroote. "Attributen worden gestolen of kapot gerukt, longdrink- en bierflesjes worden ongegeneerd in het rond gegooid, panelen worden ingebeukt of met graffiti beklad..."

De uitbater benadrukt dat de zogeheten Halfvastenfoor in Gent voor veel collega's de eerste kermis van het seizoen is, na maandenlange werkzaamheden in de winter. "Een paar dagen later, zelfs vóór de opening van de kermis, kunnen sommigen al opnieuw beginnen."



Spookhuispoppen

Zo werd er een deur ingetrapt, sterke drank gestolen, lampjes gesloopt en spookhuispoppen kapotgetrokken. Ook aan bootjes was er schade. De kermisondernemer benadrukt dat het gaat over broodwinning.



"Een kermisledlampje met omhulsel kost toch al gauw een tiental euro en carrosserieprijzen om iets te laten (her)spuiten lopen op tot in de duizenden euro's!" Het moet stoppen, aldus Degroote. "Ik wens iedereen een zeer goede Halfvastenfoor, met een recordaantal bezoekers. Behalve 's nachts natuurlijk."