Plopsaland Resort Belgium

8,6 procent meer bezoekers voor Plopsaland: record in 2024

Plopsaland De Panne heeft het afgelopen jaar een bezoekersrecord gebroken. Het Vlaamse attractiepark verwelkomde bijna 1,4 miljoen bezoekers, nog exclusief waterpark Plopsaqua en het Studio 100 Theater. Daarmee was 2024 het drukst bezochte seizoen in de 25-jarige geschiedenis van Plopsaland.

Het vorige record stamt uit 2022, toen de teller eindigde op 1.382.632 bezoekers. Een jaar later waren dat er een stuk minder; 1.278.880. Ten opzichte van 2023 steeg het bezoekersaantal met 8,6 procent, namelijk naar 1.388.732. Daar komen nog 271.433 zwemmers voor Plopsaqua en zo'n 150.000 theaterbezoekers bij.

Plopsa spreekt zelf over het "succesvolste jaar ooit", waarin ook een omzetgroei van 15 procent werd verwezenlijkt. Het Plopsaland Theater Hotel verwelkomde 40.881 gasten. Verder kende het nieuwe vakantiepark Plopsaland Village in de kerstvakantie een bezettingsgraad van 71 procent.



Totaalbeleving

"De groei die we in 2024 hebben gerealiseerd, bevestigt dat onze focus op totaalbeleving aanslaat", zegt Plopsa-directeur Carl Lenaerts over de resultaten. "Deze recordcijfers zijn een mooie erkenning voor het harde werk van ons hele team."