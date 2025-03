Disneyland Paris

Enorme steigerconstructie in Fantasyland: Disneyland Paris renoveert Pinokkio-restaurant

In Disneyland Paris staat een groot deel van Fantasyland in de steigers. Bij Pinokkio-restaurant Au Chalet de la Marionnette is eind vorig jaar een enorme steigerconstructie opgebouwd. De Duitse sprookjeshuisjes krijgen een zeer grondige opknapbeurt.

Het restaurant is in de tussentijd gewoon geopend. Dat geldt ook voor de toiletten ernaast, die eveneens verdwenen achter bouwschuttingen. Om te voorkomen dat de werkzaamheden te veel in het oog springen, zijn de steigers inmiddels voorzien van een gigantische print van de huisjes.

Au Chalet de la Marionnette bevindt zich naast de darkride Les Voyages de Pinocchio. Op dit moment staan even verderop eveneens schuttingen, rond Le Carrousel de Lancelot. De draaimolen achter het kasteel is buiten gebruik voor regulier onderhoud. Verder vinden in het Disneyland Park renovaties plaats bij Hyperspace Mountain en Big Thunder Mountain.