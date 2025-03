Plopsa Group

Plopsa werkt samen met Tomorrowland, maar Gert Verhulst walgt van het festival: 'Meest overschatte gedoe wereldwijd'

De Plopsa Group heeft een intensieve samenwerking met het populaire muziekfestival Tomorrowland, maar Studio 100-eigenaar Gert Verhulst zul je niet snel meer op het festival zien. In zijn podcast kraakt de bekende zanger, presentator en ondernemer festivals als Tomorrowland volledig af.

In Plopsaland De Panne, het vlaggenschip van de Plopsa Group, staat sinds 2021 een grote Tomorrowland-achtbaan: The Ride to Happiness. Zusterpark Holiday Park in Duitsland heeft plannen om in 2026 een spectaculaire Tomorrowland-coaster in gebruik te nemen. Ondanks het samenwerkingsverband blijkt Verhulst te walgen van de trekpleister.

Festivals zijn "het meest overschatte gedoe wereldwijd", foetert hij in zijn podcast Vik & Gert, die hij presenteert samen met zijn zoon Viktor. Hij mijdt dergelijke evenementen tegenwoordig. "Nog niet voor niets, nog niet als ze 100.000 euro geven."



Wachtrijen

Verhulst vraagt zich hardop af wat er toch leuk kan zijn aan het bezoeken van een festival. "Heb je al eens zien staan voor zo'n podium van zo'n artiest? Als sardientjes in een blik. Bovendien staan overal wachtrijen. "Het is precies Plopsaland in het kwadraat." De Vlaming klaagt ook over "zo'n vieze stinkende kak-wc". "Van die gistbakken zijn dat eigenlijk."



Ondanks alle bezwaren waren vader en zoon ooit samen op Tomorrowland, nota bene met een vip-ticket. Gert Verhulst raakte er verdwaald. "Ik stond daar, vreselijk. Iedereen kwam naar mij toe: ho, hallo, hé, Gert van Samson, mogen we op de foto?" Hij vertelt hoe hij voor zich ziet hoe "zo'n macho" in het publiek zijn vriendin op zijn schouders draagt.



Drama

"Dan zie je al niks meer. Dan zit je de hele tijd naar dat gat van dat meisje te kijken." Parkeren is eveneens een drama en bier vliegt in het rond, verzucht Verhulst. "Je hangt vol bier tegen de tijd je thuis bent." En een glamping? "Nog niet voor niets kruip ik in zo'n tent. Ik snap het niet."



Geen Tomorrowland meer voor Gert dus. "Nooit, nooit, nooit." Viktor Verhulst benadrukt dat er mensen zijn die ervan dromen om ooit naar Tomorrowland te kunnen gaan. Zijn vader wenst iedereen veel plezier. "Maar ik ga niet. Mij niet bellen." Verhulst blijft het concept dus wel promoten in zijn parken.