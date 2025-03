Disneyland Paris

Disney onthult nieuw model van Lion King-attractie voor Disneyland Paris

Disney heeft een nieuw model gebouwd om te laten zien hoe de nieuwe Lion King-attractie in Disneyland Paris eruit komt te zien. In augustus presenteerde men al een eerste ontwerp en enkele miniaturen, ter impressie. Nu is er een definitieve maquette.

Bob Iger, algemeen directeur van The Walt Disney Company, vertelde over het project tijdens de presentatie van de jaarcijfers van het bedrijf. "We creëren de allereerste attractierit door de wereld van The Lion King", zei hij. "Vandaag ben ik verheugd om hier bij Walt Disney Imagineering een groot schaalmodel te onthullen voor deze adembenemende nieuwe attractie."

Hoewel op een eerder ontwerp figuren uit de liveaction-versie zichtbaar waren, benadrukt Iger dat de toevoeging gebaseerd wordt op de tekenfilm uit 1994. "We kunnen niet wachten om gasten deze hervertelling van de klassieke animatiefilm te laten ervaren."



Entreeportaal

De opening laat nog jaren op zich wachten: de bouw in het Walt Disney Studios Park is nog niet begonnen. Iger: "Uiteindelijk zal de majestueuze Pride Rock fungeren als het entreeportaal tot een avontuurlijk waterattractie die Simba volgt op zijn reis van welp tot koning."



Afgelopen week kwamen via een YouTube-reportage al beelden naar buiten van andere modellen, met de decors in de attractie. Die bestaan uit rotspartijen, boomstammen en beplanting.