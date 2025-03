Pleasure Beach Resort

Engels attractiepark opent 42 meter hoge frisbee in 2026

Het Engelse pretpark Pleasure Beach gaat een 42 meter hoge frisbee bouwen. Dat heeft de bestemming in badplaats Blackpool vandaag officieel bevestigd. Plannen voor de komst van de gigantische thrillride kwamen afgelopen zomer al naar buiten naar aanleiding van overheidsdocumenten.

Nu wordt de investering genoemd in een promotievideo voor het nieuwe seizoen. Het gaat om een attractie van het type gyro swing, afkomstig van de Liechtensteinse bouwer Intamin. De opening moet plaatsvinden in 2026. Voorlopig wordt de werktitel Project MMXXVI gebruikt, het Romeinse getal voor 2026.

Het thema heeft te maken met een goudkleurige slang. De gyro swing verrijst op de oude plek van de arcade Bowl-a-Drome. Er is een investering van 8,7 miljoen pond mee gemoeid, bijna 10,5 miljoen euro. Waaghalzen vliegen straks al draaiend op en neer met een topsnelheid van 98 kilometer per uur.



Wallace & Gromit

In de video komen ook meerdere andere bouwprojecten voorbij, waaronder de terugkeer van vrijevaltoren Ice Blast onder de naam Launch Pad, een renovatie van bootjesdarkride River Caves en een upgrade van de darkride Wallace & Gromit's Thrill-O-Matic.