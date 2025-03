Kermis

Verschillende Duitse kermissen afgelast vanwege angst voor aanslagen

De Duitse kermiswereld heeft last van de vrees voor terroristische aanslagen. Na recente incidenten, onder meer op een kerstmarkt en bij een demonstratie, worden ook Duitse kermissen gezien als potentiële doelwitten. Er moet om die reden veel meer geld naar beveiliging, maar dat is er niet altijd.

Het gaat vaak om tienduizenden tot honderdduizenden euro's. Vooral kermissen in kleine steden kunnen de aanvullende veiligheidsmaatregelen niet betalen. Voor organisatoren en gemeentes is het soms een reden om de volledige kermis te schrappen.

Zo gaat de traditionele voorjaarskermis in de stad Lage, gelegen in deelstaat Noordrijn-Westfalen, deze maand niet door bij gebrek aan beveiliging. In Marburg, onderdeel van deelstaat Hessen, werd de kermis geannuleerd in verband met de "dreiging van terrorisme".



Duitse tradities

Dat geldt ook voor het Bölschefest dat zou plaatsvinden in het Berlijnse stadsdeel Friedrichshagen. Kermisexploitanten vrezen dat hun werk én Duitse tradities in gevaar komen, zegt voorzitter Frank Hakelberg van branchevereniging Deutscher Schaustellerbund.



"Er zijn ongeveer 9700 kermissen", laat Hakelberg weten. "Elk evenement is belangrijk en uniek voor een stad, dorp en regio. Iedere annulering is bitter, want volksfeesten vormen het levensonderhoud van kermismensen."