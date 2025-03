Efteling

Deze Efteling-ontwerper sprak meer dan tien verschillende stemmen in voor het attractiepark

Veel geluiden en stemmen in de Efteling zijn afkomstig van bekende medewerkers, maar Robert-Jaap Jansen spant waarschijnlijk de kroon. De creatief conceptontwikkelaar en ontwerper leende zijn stem meer dan tien keer aan figuren en elementen in het attractiepark. Dat onthult hij in een podcast.

Jansen is al van jongs af aan een groot Efteling-liefhebber: hij herinnert zich nog hoe hij op zijn 4e al genoot van het sprookjespark, dat toen nog vooral bestond uit een Sprookjesbos. Na verschillende werkzaamheden in het park mocht hij zich bezighouden met het ontwerpen van drukwerk. Later stortte hij zich ook op sprookjes, attracties en shows. Vandaag de dag ontwikkelt hij Efteling-concepten.

In gesprek met Efteling-podcast Kleine Boodschap vertelt Jansen hoe zijn carrière is verlopen, hoe hij samenwerkte met bekende namen als Ton van de Ven en Henny Knoet en hoe projecten als Pinokkio, Max & Moritz en Symbolica tot stand kwamen. In de loop der jaren deed men opvallend vaak een beroep op het stemgeluid van de Efteling-oudgediende.



Chinese Nachtegaal

Wie door het Sprookjesbos wandelt, kan de ontwerper horen als de stem van Vrouw Holle, de Dood bij De Chinese Nachtegaal, de krekel en de mompelende monstervis bij Pinokkio, de huilende en snikkende kabouters bij Sneeuwwitje, een bedrieger bij De Nieuwe Kleren van de Keizer en de heks van Raponsje.



"Uit de bezemkast had ik een stofzuigerslang gepakt en die heb ik zo voor me gehouden", zegt Jansen over het laatstgenoemde project. "En ik heb net gedaan of ik in die stofzuigerslang aan het kruipen was." Zo ontstond de stem van de toverkol.



Fanfare

In de rest van het park vervult Jansen de rol van Koning Pardulfus in Symbolica, de omroeper van de fanfare in Carnaval Festival en een dennenmannetje in Speelbos Nest. Daarnaast is hij te beluisteren als fluiter van de melodie van Max & Moritz en de kookstoof van Polles Keuken. Voor de geluiden in het havencafé in de wachtrij van De Vliegende Hollander werden meerdere ontwerpers opgetrommeld, waaronder Jansen.



Recentelijk sprak hij nog een stem in voor de kikkers van watershow Aquanura. Zijn favoriet blijkt Pardulfus te zijn, de Symbolica-koning die "een beetje tipsy" is. Een andere stem is laatst verdwenen: Jansen was voorheen te horen als klussende Laaf in het gesloten Lurk en Limoenhuys, vóór de heropening van het Laven-huisje in 2024.



Kledingatelier

Ook andere geluidseffecten komen uit zijn koker. Zo is het opwinden van de gouden nachtegaal bij De Chinese Nachtegaal in werkelijkheid de ontwerper die op en neer wipt op zijn bureaustoel. De stemmen van andere figuren in het sprookje zijn die van stagiairs en een dame uit het kledingatelier.



En wie Jansen Efteling-sprookjes wil horen voorlezen, kan terecht op het platform Storytel. Daar zijn tegenwoordig sprookjesverhalen te vinden die ooit door hem werden ingesproken voor Efteling Kids Radio.