Disneyland Paris neemt afscheid van gigantische evenementenhal

Een grote evenementenhal bij Disneyland Paris wordt afgebroken. De Disney Events Arena, gelegen in uitgaansgebied Disney Village, huisvestte de afgelopen jaren congressen, conferenties, beurzen, personeelsfeesten, sportwedstrijden en andere festiviteiten. Nu moet het bouwwerk verdwijnen.

Disney is deze maand begonnen met het demonteren van de enorme hal, die een oppervlakte heeft van 7200 vierkante meter. Op dit moment staat alleen het geraamte nog overeind.

Over het project is officieel nog niets gecommuniceerd, maar het masterplan van Disneyland Paris verraadt dat op deze locatie uiteindelijk een nieuw Disney-hotel moet komen te staan. Even verderop zou ter vervanging een nieuw congrescentrum gebouwd worden.



Opknapbeurt

De oude hal werd in 2021 nog volledig gerenoveerd. Tijdens een tien maanden durende opknapbeurt introduceerde men nieuwe audiovisuele apparatuur, waaronder een 14 meter lange led-muur. Vier jaar later valt het doek voor de arena.