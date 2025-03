Efteling

Originele Efteling-roeiboot wordt geveild op Marktplaats

Wie kent de Roeivijver uit de Efteling nog? Een originele roeiboot uit het Kaatsheuvelse attractiepark gaat onder de digitale hamer. Op Marktplaats wordt een authentiek schuitje aangeboden, afkomstig uit de Efteling. Er is tot nu toe 200 euro op geboden.

Efteling-bezoekers konden tussen 1954 en 2011 een vaartochtje maken in een roeiboot. Vanaf 1982 gebeurde dat op het huidige Meer der Fantasie bij Fata Morgana, dat destijds nog Vonderplas werd genoemd. Na de sluiting van de nostalgische attractie kwam één van de boten in handen van grondwerkbedrijf Hazenberg.

Nu die firma ermee stopt, wordt de bewuste boot geveild voor het goede doel. De opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding. "Dit is een echte roeiboot uit de Efteling", staat in de beschrijving. "Elke boot had een eigen naam en deze heet De Paling." Online bieden kan tot en met zondag 30 maart.