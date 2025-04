Disneyland Paris

Disneyland Paris onthult scène van nieuwe Lion King-attractie

De nieuwe Lion King-waterbaan van Disneyland Paris bevat animatronics van stokstaartje Timon, wrattenzwijn Pumbaa en leeuw Simba. Dat blijkt uit een eerste vrijgegeven ontwerp van een scène in de attractie. Bezoekers volgen straks het verhaal van de originele Lion King-film.

Ze zien Simba tijdens de vaartocht opgroeien van welp tot leeuwenkoning. Ter gelegenheid van de 33e verjaardag van het resort deelt Disneyland Paris vandaag iets meer informatie over de toekomstige attractie. Het ontwerp laat zien hoe Timon en Pumbaa insecten aan het eten zijn, terwijl Simba verbaasd toekijkt.

Pumba zit tussen de bloemen, terwijl de twee andere personages plaats hebben genomen op een boomstronk met vlinders erop. De achtergrond wordt gevormd door exotische bomen en planten. Er vaart een bootje voorbij waarin drie bezoekers naast elkaar kunnen plaatsnemen.



Splash Mountain

Disney gebruikt dus niet hetzelfde systeem als bij de waterbanen Tiana's Bayou Adventure in het Amerikaanse Walt Disney World of Splash Mountain in het Japanse Tokyo Disney. Daar zitten twee inzittenden naast elkaar. De variant in Californië heeft boten met enkele rijen.



Het Lion King-gebied komt te liggen in het Walt Disney Studios Park, dat vanaf volgend jaar Disney Adventure World heet. Een openingsjaar is nog niet bekendgemaakt. In 2026 opent eerst een Frozen-gedeelte, gelegen aan een groot meer. Ook wordt Adventure Way in gebruik genomen: een boulevard met tuinen, een restaurant en twee attracties rond Tangled en Up.