Zoo Antwerpen

Zoo Antwerpen verruilt normale nijlpaarden voor dwergnijlpaarden

VIDEO Zoo Antwerpen huisvest weer nijlpaarden, al gaat het dit keer om een kleine variant. Vorig jaar stopte de Belgische dierentuin met het houden van nijlpaarden na het overlijden van het bekende vrouwtje Hermien. De afgelopen tijd is het verblijf verbouwd, zodat er dwergnijlpaarden kunnen ronddartelen.

Het is 26 jaar geleden dat er dwergnijlpaarden in Zoo Antwerpen te vinden waren. "Deze bijzondere en bedreigde diersoort krijgt heel toepasselijk een nieuwe plek in het historische Nijlpaardengebouw in hartje Zoo", laat het park weten. Een volwassen dwergnijlpaard weegt 180 tot 275 kg, een tiende van een gewoon nijlpaard.

In de zogeheten moerasbiotoop streken naast dwergnijlpaarden ook palmvleerhonden neer. De dierentuin noemt dat "een primeur in België". "Ze hangen in de bomen of aan de lianen aan het plafond om er regelmatig hun vleugels uit te slaan." Verder vliegen er Afrikaanse vogels: een koppeltje witkuiftoerako's en witkopbuffelwevers.



Rotspartijen

Het Nijlpaardengebouw stamt uit 1885. In 1952 en 2003 vonden grote verbouwingen plaats. Nu is gezorgd voor tropische beplanting, rotspartijen en een bodem van houtsnippers. Omdat de dwergnijlpaarden solitaire dieren zijn, werden afscheidingen aangebracht. Zo kunnen twee dieren gebruikmaken van hun eigen binnen- en buitenverblijf.