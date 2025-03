Freizeit-Land Geiselwind

Duits pretpark stelt opening toch uit na grote brand

Een attractiepark in Duitsland moet de seizoensstart uitstellen. Freizeit-Land Geiselwind, gelegen in de deelstaat Beieren, werd eerder deze maand getroffen door een grote brand. Het management liet direct weten dat de opening op zaterdag 29 maart niet in gevaar zou komen.

Na het inventariseren van de brandschade is de conclusie toch anders. Freizeit-Land Geiselwind blijft twee weken langer gesloten dan gepland. In plaats van 29 maart zijn bezoekers pas welkom op zaterdag 12 april. Dat laat de directie weten in een verklaring op social media.

"Na de brand in ons pretpark hebben we er alles aan gedaan om onze poorten op tijd te openen", valt er te lezen. "Gelukkig valt de schade aan het park zelf mee en wordt er momenteel hard gewerkt aan de schoonmaak. Er zijn hier dus geen grote beperkingen."



Stroomvoorziening

Toch heeft men dus slecht nieuws. "De brand heeft echter wel geleid tot ernstige schade aan onze keuken en delen van onze stroomvoorziening en netwerktechnologie." Na overleg met betrokken bedrijven blijkt dat reparaties langer op zich laten wachten dan gehoopt.



Om die reden is het park genoodzaakt om de seizoensstart twee weken te verplaatsen. "Wij danken jullie voor jullie begrip." Na de brand werd al duidelijk dat enkele attracties in themagebied Tukis Verrückte Farm verwoest zijn. Binnenspeeltuin Tukis Unterwasserwelt en de zwanenbootjes moeten als verloren beschouwd worden.