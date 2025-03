Efteling

Nieuwe namen voor Efteling-lekkernijen: IJsbreker en Koude Kolk

Efteling-bezoekers kunnen nu een IJsbreker of een Koude Kolk bestellen. Het zijn de nieuwe Efteling-namen voor twee bestaande producten: ijsdranken van Fanta en Coca-Cola. Ze zijn verkrijgbaar bij De Kombuys, het verkooppunt bij De Vliegende Hollander in parkdeel Ruigrijk.

Een Coca-Cola Frozen of Fanta Frozen, in de smaken aardbei, citroen of framboos, wordt voortaan Koude Kolk genoemd. Bezoekers betalen er 3,25 euro voor, of 6 euro inclusief een speciale Efteling-bewaarbeker.

Fanta Frozen met softijs en meringue kost 4,50 euro, onder de noemer IJsbreker. Wie daar een Efteling-souvenirbeker aan wil toevoegen, is 7,25 euro kwijt. De IJsbreker wordt standaard geserveerd met de smaak aardbei, maar het product is ook te bestellen met andere Frozen-smaken.



Spirello

Het gebeurt vaker dat de Efteling eigen namen geeft aan bestaande producten. Zo heet een gefrituurde aardappelspiraal van leverancier Spirello in Kaatsheuvel een Eigenheymer. Softijs en toppings wordt in het park verkocht als een IJspegel.