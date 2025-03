Efteling

Efteling-abonnees krijgen korting op theatervoorstelling Een Nacht in de Efteling

Abonnementhouders van de Efteling mogen met korting naar de theatervoorstelling Een Nacht in de Efteling, die momenteel door Nederland tourt. In de komische show van regisseur en schrijver Jon van Eerd komt het bekende attractiepark 's nachts op stelten te staan.

Abonnees kunnen nu tickets bestellen met 10 procent korting. De actie geldt op dit moment bij acht Nederlandse theaters, gelegen in Deventer, Naaldwijk, Maastricht, Hoorn, 's-Hertogenbosch, Breda, Papendrecht en Heerhugowaard.

Wie er gebruik van wil maken, kan bij het afrekenen van de toegangsbewijzen op de websites van de theaters de code NIDE2025 gebruiken. "Er is een beperkt aantal tickets per theater beschikbaar voor deze actie", waarschuwt de Efteling.



Begin mei

Bovendien geldt een maximum van vijf entreebewijzen per bestelling. Een Nacht in de Efteling ging in december vorig jaar in première. De tournee duurt tot begin mei 2025. Op de website van de Efteling is de actuele speellijst te vinden.