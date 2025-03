Efteling

Foto's: dit is de huidige status van het Efteling-parkeerterrein

De hoofdparkeerplaats van de Efteling ligt nog steeds overhoop. Het attractiepark werkt al jaren aan het aanpassen van de infrastructuur in het entreegebied, vanwege de komst van het Efteling Grand Hotel. Daarbij hoort ook een nieuwe indeling van het parkeerterrein.

De uiteindelijke vormen van het gebied zijn vanaf de lucht al goed zichtbaar, zo is te zien op actuele dronefoto's. Bezoekers wandelen na een aankomst per auto of bus straks over de Efteling Boulevard richting het Huis van de Vijf Zintuigen, via verschillende pleinen.

Het gebied, dat tegenwoordig Eiland van de Vijf Zintuigen heet, wordt gekenmerkt door "een soort waterslinger" vanaf de parking tot watershow Aquanura, vertelde landschapsarchitect Ivo Südmeier eerder. "Vanuit de lucht zie je dat waterpartijen zich als het ware om het Huis van de vijf Zintuigen heen buigen."



Rotonde

Die vijvers staan allemaal met elkaar in verbinding. Speciaal voor hotelgasten zijn links en rechts vóór de entree nieuwe parkeerplaatsen aangelegd, met een driehoekige groenstrook ervoor. Beide delen zijn verbonden met een tunnel. Voor de deur van het Efteling Grand Hotel wordt nog een rotonde gerealiseerd, inclusief parkeerservice.