Holiday Park Germany

Video: Plopsa's Holiday Park geeft blik achter de schermen bij nieuwe Smurfen-darkride

Het Duitse Plopsa-pretpark Holiday Park opent dit jaar een langverwachte nieuwe Smurfen-attractie. Op de plek van een oude darkride wordt sinds eind 2022 gewerkt aan een vervanger rond Die Schlümpfe, zoals De Smurfen in Duitsland heten. Het ritsysteem bleef gelijk, maar de decors worden volledig vervangen.

In een video van achter de schermen is te zien hoe de werkzaamheden vorderen. Sommige ruimtes bestaan alleen nog uit kale staal- en houtconstructies. Ook het station oogt nog opvallend leeg. Op andere plekken is al wel thematiek zichtbaar.

De Smurfen nemen hun intrek in een oud kasteel dat sinds 1987 de middeleeuwse darkride Burg Falkenstein huisvestte. In samenwerking met ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision en animatronicbouwer LF Studios wordt gezorgd voor een Smurfen-wereld met meer dan 45 animatronics, waaronder 42 bewegende Smurfen.



Vertraging

Die zijn echter nog nergens te bekennen. Eigenlijk had de opening al in 2024 moeten plaatsvinden, maar het project liep vertraging op. De openingsdatum moet nog bekendgemaakt worden. Holiday Park presenteert in 2025 ook een jeep safari voor kinderen en een familieachtbaan rond de serie 100% Wolf.