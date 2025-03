Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Nieuwe pin van Attractiepark Slagharen is exclusief voor abonnementhouders

Attractiepark Slagharen verblijdt abonnementhouders met een exclusieve pin. Het nieuwe souvenirtje is alleen bedoeld voor personen met een Platinum- of Goud-pas. Zij ontvangen de pin als een cadeautje. Andere abonnees en reguliere bezoekers kunnen het aandenken niet aanschaffen.

De pin bestaat uit een rood logo met enkele herkenbare attracties erboven, in het zilver. Het ophalen ervan kan vanaf zaterdag 5 april in de Main Store, de grote souvenirwinkel in de Main Street, op vertoon van een geldig Platinum- of Goud-abonnement. Slagharen waarschuwt dat er een beperkte oplage is. "Dus wees er snel bij."

Wie nog geen seizoenskaart heeft, kan nu een exemplaar aanschaffen met korting. Men geeft online momenteel 40 procent korting op de varianten Platinum en Goud. Platinum kost nog 65,94 euro in plaats van 109,90 euro en voor Goud moet 53,94 in plaats van 89,90 euro afgerekend worden.



Voordelen

De abonnementen zijn geldig op alle openingsdagen tot en met januari 2026. Afhankelijk van de pas kunnen abonnees ook gebruikmaken van extra voordelen, zoals gratis parkeren, vrijkaarten voor vrienden, gratis toegang tot andere parken en korting op eten, drinken, souvenirs en overnachtingen.