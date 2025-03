Familiepark Drievliet

Attracties, waterglijbanen, bowling? Drievliet overweegt meerdere opties voor nieuwe hal

Drievliet wil nog steeds uitbreiden met een grote hal. De vorige eigenaren van het Haagse pretpark hadden plannen om op het voormalige parkeerterrein, pal voor de hoofdingang, een loods met attracties neer te zetten. Er werd al een bestemmingsplanwijziging voor doorgevoerd, maar tot nu toe kwam het concept niet van de grond.

Bij de nieuwe eigenaar van Drievliet, parkengroep Looping, ligt het project nog altijd op tafel. Dat bevestigt algemeen directeur Coen Hoozemans in de Looopings Podcast. Hij weet echter nog niet wat er precies in de hal moet komen te staan. Daar wil men de komende jaren uitgebreid onderzoek naar doen.

"Waar ligt nou precies de behoefte?", vraagt Hoozemans zich af. "Wij kunnen wel zeggen: we zetten er een darkride en een indoor zweefmolen neer en dan zal het wel goed zijn, maar we willen daar echt gedegen te werk gaan om iets neer te zetten wat gewoon goed past, wat er nog niet is hier."



Entertainmentcentrum

Het idee is dat Drievliet dankzij de komst van de hal ook 's winters bezoekers kan ontvangen. "Je hoeft er niet per se attracties neer te zetten", aldus de directeur. Als voorbeelden voor alternatieven noemt hij overdekte waterglijbanen of een entertainmentcentrum met bowling, golf en lasergames.



"Er zijn allemaal varianten die je in zo'n gebouw kunt stoppen, die misschien wel heel goed matchen en nog steeds heel aantrekkelijk zijn om in de winter naartoe te gaan." Als de hal wel gevuld wordt met attracties, kan dat gevolgen hebben voor het attractieaanbod in de rest van het park. Mogelijk worden bestaande rides richting de overdekte locatie verplaatst, vult marketingmanager Danny van der Weel aan.



Andere cultuur

"De gemeente wil het, wij willen het, maar het moet wel een goed plan zijn." Directeur Hoozemans benadrukt dat het een enorme stap is voor het bedrijf om ook in de winter open te gaan. "Dat is een andere cultuur, een andere manier van werken." Om die reden ligt er voorlopig niet de nadruk op. Eerst moeten opknapbeurten in het bestaande park afgerond zijn.



Daarbij wordt ook kritisch gekeken naar het huidige attractieaanbod. Omdat er - afgezien van de loods - weinig ruimte is voor nieuwe attracties, kan het zijn dat oude rides in de toekomst verdwijnen. "Er zijn attracties bij waar we inmiddels wel een kruisje bij hebben gezet: als wij aan vernieuwen denken, dan is dit één van de attracties die we dan goed in de gaten moeten houden."