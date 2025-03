Parques Reunidos

Spaanse pretparkgroep Parques Reunidos verkoopt Amerikaanse divisie

De Amerikaanse divisie van de Spaanse pretparkgroep Parques Reunidos is verkocht. Alle Amerikaanse attractieparken, dierenparken en waterparken van de groep zijn overgenomen door concurrent Herschend. Het gaat om ruim twintig verschillende locaties in tien verschillende staten, die verenigd waren onder de naam Palace Entertainment.

Voorbeelden zijn Kennywood en Dutch Wonderland in Pennsylvania, Adventureland Resort in Iowa en Lake Compounce in Connecticut. In een gezamenlijk persbericht wordt de deal "een belangrijke mijlpaal voor beide organisaties" genoemd. Herschend wil groeien, terwijl Parques Reunidos naar eigen zeggen juist wil focussen op ontwikkelingen in Europa.

"Op deze manier kunnen we onze strategische focus op onze Europese kernmarkt versterken", aldus de Spaanse club. We kennen Parques Reunidos in Europa als de eigenaar van bijvoorbeeld Attractie- en Vakantiepark Slagharen, Bobbejaanland, Movie Park Germany, Tropical Islands, Parque Warner Madrid, Tusenfryd en Mirabilandia.



Dollywood

Herschend bezat al onder meer Dollywood in Tennessee, Kentucky Kingdom in Kentucky en Silver Dollar City in Missouri. De firma noemt zichzelf "'s werelds grootste familiebedrijf voor thema-entertainment", goed voor meer dan twintig miljoen bezoekers per jaar. Palace Entertainment-directeur John Reilly belooft dat de parken bij Herschend in goede handen zijn.



Hoewel het hoofdkantoor van Parques Reunidos zich bevindt in de Spaanse hoofdstad Madrid, is de eigendomsconstructie ingewikkelder: achter de pretparkgroep zit een investeringsgroep gerund door de Zweedse maatschappij EQT, met hulp van Alba Capital Partners uit Argentinië en Groupe Bruxelles Lambert uit België. Daarnaast heeft Elliott Management uit de Verenigde Staten een minderheidsbelang.