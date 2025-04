Papéa Parc

Panoramisch uitzicht en vrije val: Frans pretpark opent 38 meter hoge drop tower

Een pretpark in Frankrijk is het seizoen gestart met de opening van een 38 meter hoge thrillride. Bezoekers van Papéa Parc kunnen van het uitzicht genieten in Le Totem, een 38 meter hoge toren met een draaiende gondel. Vervolgens storten ze op hoge snelheid naar beneden.

Het park spreekt over een "duizelingwekkende afdaling" die "de wetten van de zwaartekracht tart". "Het ronddraaien van de gondel voegt een extra dimensie toe aan de ervaring, waardoor je je oriëntatie verliest en de sensaties intenser worden."

Papéa Parc ligt in het Noordwest-Franse departement Sarthe. De nieuwe drop tower, onderdeel van een westerngebied, werd gebouwd door de Italiaanse fabrikant SBF-VISA. Er geldt een minimumlengte van 130 centimeter. Het attractietype, met zestien zitplaatsen per rit, heet drop'n twist.