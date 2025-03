Efteling

Efteling-abonnees wachten nog steeds op beloofd cadeautje uit 2024

Premium-abonnementhouders van de Efteling hebben nog een cadeau tegoed. Wie het meest luxe Efteling-abonnement bestelde, zou jaarlijks een bijzonder souvenir ontvangen. In 2024 zijn er echter geen souvenirs uitgedeeld. Een voorlichter meldt dat het product vóór de zomer van 2025 alsnog uitgereikt zal worden.

De Efteling is van plan om Premium-abonnees te verblijden met een stolpje dat in het teken staat van Joseph Charlatan, de spookdirigent uit Danse Macabre. Vanwege leveringsproblemen is het item echter nog nergens te bekennen.

Naar verwachting kunnen abonnementhouders het souvenir ergens in de komende maanden alsnog ophalen. Ze worden daarover nog per mail geïnformeerd. De woordvoerder stelt abonnees gerust. "Het is vervelend dat het niet direct het eerste kalenderjaar is gelukt, maar iedereen krijgt gelukkig waar hij of zij recht op heeft."



Productieproces

Op de website van de Efteling valt nog te lezen dat het "door de introductie van de nieuwe abonnementsvormen halverwege 2024 en het productieproces van het unieke souvenir" niet mogelijk was om het beloofde souvenir op tijd te overhandigen.



"We zorgen ervoor dat de huidige Premium-abonnementhouders het souvenir van dit jaar medio 2025 zullen ontvangen." Over het cadeau van 2025 is nog niets bekend.