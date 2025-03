Eindhoven Zoo

Nieuwe diersoort in Eindhoven Zoo is uniek in Nederland: 'Heel bijzonder'

De Brabantse dierentuin Eindhoven Zoo verwelkomt komende zomer een nieuwe diersoort: gouden takins. Twee jonge mannetjes nemen hun intrek in een speciaal voor hen ontworpen verblijf van 2100 vierkante meter, waar eerder kamelen gehuisvest werden.

"Het is een nieuwe diersoort voor ons die in Nederland verder ook niet gehouden wordt", vertelt hoofd dierverzorging Stephan Rijnen. Hij noemt de komst van de bedreigde soort "heel apart" en "heel bijzonder". Naast het takinverblijf realiseert men nog een nieuw verblijf voor rode panda's.

In het wild leven gouden takins in het Himalayagebergte. Ze staan bekend om hun klimvaardigheden en hun opvallende gouden vacht. "Daarom werken we hun verblijf steil en rotsachtig af, met meer dan vierhonderd ton rotsen in veel verschillende formaten", zegt ontwerper Rick Merx.



Pasen

De bouw start na Pasen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden half juni gereed. De kamelen krijgen een nieuwe plek in de dierentuin. Eindhoven Zoo is sinds vorig jaar juli de nieuwe naam van dierenpark Dierenrijk, gelegen in Mierlo.